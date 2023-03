Vedum vil beholde gunstig skatteordning for rederiene

Han legger dermet forslaget fra Torvik-utvalget i skuffen. Et flertall i utvalget, som like før jul lanserte en rekke skattegrep, går inn for å fjerne rederiskatten.

– Ikke bekymre dere for det. Vi kommer ikke til å gjøre det, sa Vedum da han snakket til Rederiforbundets årskonferanse tirsdag ettermiddag, skriver Dabladets Børsen.

Rederiskatten gir rederiene en årlig skattefordel på 3,8 milliarder kroner, ifølge avisa.

Slik rederiskatteordningen er bygd opp i dag, er rederiselskaper som kvalifiserer for ordningen, fritatt fra inntektsbeskatning på skipsfartsvirksomheten.

Netto finansinntekter skattlegges, i tillegg til at det skal betales en moderat årlig tonnasjeskatt basert på skipets nettotonnasje.