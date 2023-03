LO-støtte til Flytog-kompromiss

Kjernen i forslaget er at folk som tar Flytoget, kan gå av på stasjonene mellom eksempelvis Asker og Lillestrøm. I dag kan de ikke gå av før de kommer til Gardermoen, skriver VG. Flytoget mener dette kan bidra til å avlaste kapasitetskrisen gjennom Oslo.

Flytoget ønsket å overta togtrafikken vest for Oslo på Østlandet, men 3. mars ble det offentliggjort at Vy beholder strekningene. LO kjempet hardt for at Vy skulle få beholde strekningene på Østlandet, men nå støtter de to togforbundene i LO kompromissforslaget, skriver VG.

Ifølge brev som VG har sett, skriver Norsk Jernbaneforbund (LO) at de vil støtte en søknad om konsesjon fram til 2033, og at de håper Vy og Flytoget kan innlede et mer konstruktivt samarbeid fremover.

Også Norsk Lokomotivmannsforbund (LO) går inn for at avtalen med Flytoget videreføres til 2033, men forutsetter at det ikke skaper konkurranse mellom de to selskapene og at de reisende må tilbys et felles billettsystem for kollektivtrafikken på Østlandet.

[ Livet som MS-pårørende: Takk for at du aldri legger deg ned, mamma ]