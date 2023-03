Hovedtiltalt tilsto i retten – hevder drapet på Bård Lanes var et uhell

Ifølge tiltalen skjøt den 27 år gamle mannen fra Vestlandet flere skudd mot 33 år gamle Bård Lanes om kvelden den 20. april i 2021. Da han startet sin forklaring i Vestfold tingrett tirsdag ettermiddag ba 27-åringen om unnskyldning og sa at det ikke var meningen at drapet skulle ha skjedd.

Ifølge 27-åringen skulle han gjøre en tjeneste for en av de andre tiltalte i saken, en 31-årig mann fra Tønsberg.

– Han forteller at han blir trakassert og plaget. Jeg tilbød meg en tjeneste, mot at han skyldte meg en tjeneste. 31-åringen ønsket at jeg knakk beina hans, sa 27-åringen, ifølge Tønsbergs Blad, som også fastholdt at han gjennomførte drapet alene.

– Det som skjedde, skulle ikke ha skjedd, og det var heller ikke planen, sa mannen ifølge VG.

Ombygd startpistol

Han skal ha skutt flere skudd mot Lanes med en ombygd startpistol.

Det er i alt fire tiltalte i saken som tirsdag startet i retten. De tre andre nektet straffskyld etter tiltalen som ble lest opp i retten. Foruten den hovedtiltalte 27-åringen, og 31-åringen som skal ha gitt bort oppdraget med å «riste» Lanes, skal en 33-åring ha vært med på planleggingen sammen med en 23 år gammel brasiliansk statsborger.

Bård Lanes ble skutt utenfor et solstudio på Kilen i Tønsberg rundt klokken 22.10 den 20. april i 2021. Ett av skuddene traff ham i ryggen og gikk gjennom en lunge og deler av hjertet. Lanes ringte selv til AMK-sentralen rett etterpå og sa at han var skutt. Han døde på sykehus kort tid etter.

Mener det var planlagt

Politiet mener at drapet var godt planlagt, og at det ble gjennomført på oppdrag fra 31-åringen. Som en del av etterforskningen av drapssaken er også bevismateriale som politiet har samlet inn mot en av de tiltalte ved hjelp av skjulte politiagenter.

Vestfold tingrett hadde i forkant av rettssaken nektet påtalemyndigheten å bruke disse bevisene under rettssaken, men under innledningsforedraget tirsdag sa aktor Andreas Christiansen at han vil anke denne avgjørelsen.

