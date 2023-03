Aktor ber om ti års fengsel for Stovner-skytingen

– Hadde fornærmede dødd, så hadde vi kalt dette en ren likvidering, sa statsadvokat Peter André Johansen i sin prosedyre, ifølge TV 2.

Johansen mener at de straffeskjerpende momentene i saken står i kø. Han peker på at fornærmede var et barn da hendelsen skjedde, at tiltalte har stor innflytelse i sitt nærmiljø, og at det må reageres sterkere på skyting på åpen gate fordi politiet ser en økning i slike saker.

Tiltalte har hele tiden nektet straffskyld for drapsforsøk og ikke forklart seg for politiet.

Overvåkingsbilder viser tiltalte og flere andre personer på stedet i minuttene før skytingen. Tiltalte snakket også med gutten som senere ble skutt.

Flere vitner har forklart seg i retten, men de fleste har sagt at de husker svært lite. Enkelte har sagt at de ikke vil forklare seg om andre personer.

– Hendelsen skjer innenfor et miljø der det hersker en kollektiv selvpålagt hukommelsessvikt. Jeg er helt overbevist om at vitnene som var inne her i dag, vet nøyaktig hvem som skjøt, men de sier det ikke, sier Johansen.

Tiltaltes forsvarer, advokat Usama Ahmad, vil be om at han frifinnes.

En annen mann er tiltalt for å ha hjulpet 25-åringen til å forlate området og skjule ham for politiet. Johansen ber om ni måneders fengsel for ham.

[ Forsvaret har ikke sett fremmede droner. Men det har sivilister ]

[ Debatt: Livet som MS-pårørende: Takk for at du aldri legger deg ned, mamma ]