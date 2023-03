272 Nav-ansatte har millionlønn

Ifølge arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) tjener i alt 272 Nav-ansatte minst én million kroner i året. Opplysningene kommer fram i Mjøs Persens svar på et skriftlig spørsmål fra Rødt-representant Mímir Kristjánsson, skriver Klassekampen.

Andelen med millionlønn er forholdsvis lav i Nav sett under ett, men det er mange høytlønte i Arbeids- og velferdsdirektoratet, som ligger på toppen av organisasjonsstrukturen i Nav.

Av de 1.554 som jobber i direktoratet, har 136 ansatte en årslønn på over én million. Andelen med millionlønn i Nav sett under ett, er 1,8 prosent. Til sammenligning tjener snaut 8 prosent av alle norske arbeidstakere mer enn én million kroner i året.

Kristjánsson er kritisk til de høye lønningene og peker på at medianlønnen i Norge er 572.000 kroner.

– At man skal tjene det dobbelte når man er mellomleder i Nav, for det er det sjiktet du må ned på, det gir ingen mening, sier han.

HR-direktør Gunhild Løkkevoll i Arbeids- og velferdsdirektoratet forsvarer lønnsnivået og understreker at de trenger fagfolk med etterspurt spisskompetanse.

– Hvis vi hadde bestemt at ingen i Nav skulle tjene over en million ville det betydd at vi ikke kunnet ansette fagpersoner som i dag gjør en viktig jobb for Nav og brukerne våre.

