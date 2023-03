To menn dømt for grov hvitvasking i Oslo tingrett

Den ene mannen er dømt til to år og sju måneders fengsel, mens den andre er dømt til ett år og sju måneder.

De to er dømt for hvitvasking av henholdsvis 10,9 og 6,5 millioner kroner fra fiktiv fakturering og svart arbeid i varebil- og budbransjen på Østlandet, opplyser Økokrim i en pressemelding.

Økokrim skriver at de to sørget for at svart arbeid ble legitimert ved å skrive fiktive fakturaer som ikke stammet fra reelt utført arbeid. Pengene som kom inn, ble stort sett videreført til andre fiktive foretak eller tatt ut kontant.

– Denne formen for kriminalitet er alvorlig fordi den undergraver næringsvirksomhet som ønsker å drive lovlig. Slik kriminalitet fører også til at den vanlige forbruker, som betaler for en tilsynelatende lovlig utført transportoppdrag, medvirker til det utføres svart arbeid, sier påtaleansvarlig Anne Line Grøstad i Økokrim.

Advokat Kjell T. Dahl, som forsvarer den ene mannen, opplyser til NTB at de foreløpig ikke har tatt stilling til hvorvidt de vil anke dommen.

