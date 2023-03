Hun er forsvarets nye antimobbesjef

Sjef for Heimevernet Elisabeth Michelsen skal ha den nyopprettede stillingen.

– Hun er den som er best egnet og tas ut av stillingen som sjef for Heimevernet 11. april.

Det sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen på en pressekonferanse mandag.

– Tydelig stemme

Sammen med et team skal Michelsen følge opp arbeidet mot mobbing og trakassering i Forsvaret. De skal blant annet ta kontakt med forsvaret i andre land som har hatt lignende utfordringer med varslingssaker som Norge.

– Elisabeth har et sterkt driv for dette arbeidet. Hun har vært en tydelig stemme i min ledergruppe og tydelig på hva som trengs for å endre kulturen, sier Kristoffersen.

– Stort ansvar

Stillingen som heimevernssjef skal lyses ut.

– Det er ingen tvil om at jeg har hatt og har kjent på et stort ansvar. Jeg har håndtert og håndterer fortsatt flere store varslingssaker, sier Michelsen.

– Alvorlig

– Situasjonen i Forsvaret er alvorlig, og jeg mener det er viktig å angripe denne oppgaven både systematisk og helhetlig. Jeg vil vektlegge at dette ikke er en sprint, men maraton. Det handler grovt sett om tre områder som er gjensidig avhengige – system, lederskap og kultur, herunder profesjonskultur, sier Michelsen videre.

Videre sa Michelsen at hun og teamet blant annet skal jobbe med å finne rotårsakene til ukulturen og hente inn fagkompetanse på områder der Forsvaret mangler dette.

