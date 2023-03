Bård Hoksrud trekker seg som nestlederkandidat i Frp

– Jeg syns det er veldig bra at Hans Andreas velger å stille som første nestleder i Frp. Han vil gjøre en kjempejobb. Jeg er også glad for at Hans Andreas med dette tar gjenvalg til Stortinget, det vinner partiet stort på. Jeg er derfor ikke lenger kandidat til å bli nestleder, men gir min fulle støtte til Hans Andreas og Terje, som sammen med Sylvi vil bli et knall team, skriver Hoksrud på Facebook.

Det var NRK som først meldte om Hoksruds innlegg.

Han begrunner ikke valget, men lover å «fortsette å gønne på, og jobbe for fullt for å løfte opp og fram Frp sine gode forslag og løsninger».

Dermed ser det ut til at det blir stortingsrepresentant Hans Andreas Limi som tar over til våren når nestleder Ketil Solvik-Olsen gir seg.

