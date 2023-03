Vedum med kjøttløfte: Garanter at det ikke blir noen avgift

– Jeg tror ikke de som er veganere vil at Norge skal gro igjen heller, så jeg tror mange av dem er veldig glade for at det er en del folk som spiser kjøtt, sier Vedum til VG.

Han mener det aldri kommer til å bli innført en slik avgift, så lenge Sp sitter i regjering:

I 2021 gikk Frp, Senterpartiet og Arbeiderpartiet sammen om et forslag på Stortinget om å si nei til klimaavgift på kjøtt. Vedum mener det er riktig å ha avgifter på tobakk og alkohol.

– Men primærvarer som kjøtt, brød og melk bør få være i fred, sier han.

