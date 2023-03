Senterpartiet vil gi bønder mer i lomma

Det var tidvis hard debatt på landsmøtet søndag, der flere etterlyste en konkret tidfesting av når inntektsutjevningen skal være i mål.

– Vi må tørre å si et årstall. Når vi ikke tør å si det høyt og tydelig, tror jeg mange føler håpet er i hengende snøre og at det blir et kontraktsbrudd, sa Trude Hoff fra Trøndelag Senterparti fra talerstolen ifølge Nationen.

I fjor sto landbruksminister Sandra Borch (Sp) i spissen for et jordbruksoppgjør på rekordhøye 10,9 milliarder kroner, som blant annet var rettet inn mot å tette inntektsgapet.

Men mye er blitt spist opp av høyere priser.

Nå krever altså Sp-landsmøtet ny handling. I resolusjonen som ble vedtatt søndag, heter det at Senterpartiet vil:

* at det utarbeides en opptrappingsplan for norsk matproduksjon.

* at arbeidet med forpliktende og tidfestet plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet settes i gang straks.

* at investeringsvirkemidlene styrkes kraftig for å sikre gjennomsnittsbruket i melk, korn og husdyrhold.

[ Kommentator om MS-sykdommen til Vedum: – Veldig stor bombe ]