Høyre: Splittende og polariserende fra Bergstø

Bergstø tok avstand fra dem som flyttet formuene utenlands da hun holdt sin første tale som partileder i SV søndag ettermiddag. Hun tok i stedet til orde for å innføre en skatt på utførsel av formue fra Norge når rikfolk vil utvandre.

Finanspolitisk talsmann i Høyre, Helge Orten, sier han opplever Bergstøs retorikk som splittende og polariserende, og at hun viser liten respekt for dem som investerer og skaper arbeidsplasser i norske bedrifter.

– Det er ikke SV som har bygget landet, men folk i by og bygd med gode ideer, risikovilje og et engasjement for lokalsamfunnet sitt. Det er sikkert gøy for SV å vinke til flyene på vei til Sveits, men til syvende og sist går dette utover velferdssamfunnet vårt, sier Orten.

Høyre sier regjeringens skattepolitikk, med god støtte fra SV, har økt den politiske risikoen, og at det er blitt vanskeligere for bedriftene å skaffe nødvendig kapital for å vokse.

[ Bergstø i sin første tale som SV-leder: – Jeg har en hilsen til Trygve ]

[ Den nye folkesykdommen: – Føltes som jeg hadde verdens lengste influensa ]