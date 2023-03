Streik får konsekvenser for beredskapen i luftambulansen

Luftambulansetjenesten HF har innført grønn beredskap, skriver de i en pressemelding. Grønn beredskap etableres for å kunne gjøre eventuelle tiltak raskt.

Streiken blant redningsmenn ansatt i NLA AS, som er operatør for Luftambulansetjenestens helikopter, startet 5. mars. Den har imidlertid ikke fått følge for beredskapen før fredag.

– Vi følger nøye med og rapportere løpende til våre eiere og helsemyndigheter under streiken, skriver Luftambulansetjenesten.

På mandag formiddag blir også fire ytterligere baser berørt, Evenes/Harstad, Brønnøysund, Ålesund og Lørenskog.