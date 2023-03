Politiet skjøt mann i beinet ved Bygdøylokket i Oslo – nå er saken henlagt

Av Anders R. Christensen/NTB

– Spesialenheten mener skuddet mot A ble løsnet i en nødvergesituasjon, og at det ikke gikk lenger enn nødvendig for å avverge angrepet og ikke åpenbart gikk utover det som var forsvarlig, skriver Spesialenheten i avgjørelsen som ble offentliggjort fredag.

Saken er henlagt som intet straffbart forhold ansees som bevist for begge de to politibetjentene som var involvert.

Truet bilister med kniv

Det var tidlig på morgenen 21. september i fjor at en mann i 50-årene gikk til fots i vestlig retning på E18 ved Bygdøylokket i Oslo mens han truet bilister med kniv. Mannen klarte blant annet å ta seg inn i to lastebiler, og han forsøkte også å ta seg inn i buss og to personbiler ved å hamre på vinduene med kniven. Han slo også en av bilførerne.

Da politiet ankom stedet fulgte to politibetjenter etter mannen en stund, mens de ropte «bevæpnet politi, slipp kniven ellers risikerer du å bli skutt». De sprayet også pepperspray mot mannen uten at det hadde noen effekt.

Til slutt valgte en av politibetjentene å avfyre skudd mot beinet til mannen rett ved kneet hans mens han hamret på vinduet til en personbil med kniven.

I avgjørelsen skriver Spesialenheten at de mener det var nødvendig å avfyre skudd mot beinet til mannen for å forhindre ham i å komme seg inn i bilen, og for å forhindre ham i å angripe politiet eller komme seg vekk fra dem.

I avhør har mannen som ble skutt innrømmet at det var riktig av politiet å skyte ham, fordi han ikke ville slippe kniven.

Sitter i varetekt

Politiadvokat Sasha D. Ingebretsen ved Enhet sentrum sier til Avisa Oslo at saken mot mannen som truet bilistene er ferdig etterforsket.

– Politiet har oversendt saken til statsadvokaten med forslag om tiltale, og venter på statsadvokatens avgjørelse. Oslo tingrett har vært enig med politiet i at det foreligger gjentakelsesfare for nye alvorlige straffbare handlinger, og siktede sitter i varetekt og har gjort det siden september 2022, sier Ingebretsen.

