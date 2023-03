Emilie Enger Mehl mest populær i regjeringen

Senterpartiet sliter på meningsmålingene, men kan i det minste trøste seg med at deres justisminister er populær.

På en meningsmåling utført av Norstat klokker Mehl inn på tredjeplass når det gjelder hvilke politikere som er mest populære blant folk, skriver Aftenposten.

Kun Erna Solberg (H) og Abid Raja (V) er foran Mehl på listen. 36 prosent svarte at de liker Mehl godt. Ingen i Senterpartiet eller i regjeringen er i nærheten av samme tall.

44 prosent svarte at de liker Solberg og Raja godt, mens 24 prosent svarer at de liker statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) godt.

– Det er alltid hyggelig med positive tilbakemeldinger. Så er jeg opptatt av å gjøre en god jobb og ta ansvar for de store utfordringene vi står overfor. Jeg er takknemlig for at jeg får fylle denne rollen i den tiden vi er i, sier Mehl.

