Frp vil ha økt grensekontroll mot Sverige for å stanse kriminelle

Av Peter Tálos/NTB

Justispolitisk talsmann Per-Willy Amundsen i Fremskrittspartiet reagerer på at politiet i sin trusselvurdering for 2023 trekker fram at svenske gjengkriminelle flere ganger har kommet til Norge og begått vold.

I forbindelse med framleggelsen av rapporten tirsdag, sa Kripos-sjef Kristin Kvigne at det siste året hadde vært flere tilfeller der svenske aktører tilknyttet kriminelle gjenger i Norge er blitt synlige i forbindelse med voldsoppdrag.

– De har hatt en voldskapasitet som er til salgs. Den er truende og kan brukes til å true med, uttalte Kvigne til NTB.

[ Fredrikstad-mann knivstakk samboeren fem ganger - frikjent for drapsforsøk ]

Bør ikke aksepteres

Frp har i flere år advart om såkalte svenske tilstander som dreier seg om feilslått integreringspolitikk og økt kriminalitet. Nå gjentar partiet advarselen og nå vil de at regjeringen skal sette inn tiltak for å bremse slik trafikk over grensen.

– Norske myndigheter bør ikke akseptere at svenske kriminelle elementer får lov å drive virksomheten sin her. Derfor bør justisminister Mehl vurdere å innføre økt grensekontroll mot Sverige, sier Per-Willy Amundsen.

De siste månedene har det vært flere konfrontasjoner mellom medlemmer i kriminelle gjenger på Østlandet. Flere er kommet alvorlig til skade og politiet skriver i rapporten for 2023 at det er sannsynlig at voldshendelser vil ende med dødsfall som et resultat av de interne oppgjørene.

– Har god kontroll

Amundsen ber regjeringen se til Danmark som innførte ID-kontroll på grensen mot Sverige da svenske kriminelle gjenger begynte å operere i landet.

– De fikk kontroll over situasjonen. Vi har fremdeles muligheten å stanse dette, men da må regjeringen vise handlekraft, sier Amundsen.

Statssekretær Geir Indrefjord (Sp) i Justisdepartementet sier til NTB at regjeringen har styrket politiets arbeid mot kriminelle gjenger i statsbudsjettet. Av 200 millioner kroner i budsjettet for 2022 ble 40 millioner bevilget spesielt for å bekjempe kriminelle miljøer og gjenger i Oslo.

– Norsk politi har god kontroll på grensen og har også et meget godt samarbeid med svenske kolleger. Den norske politistasjonen som nylig ble opprettet på Magnormoen bidrar også til et tettere samarbeid med svensk politi på grensen, sier Indrefjord.

Per-Willy Amundsen sier på sin side at han frykter Norge vil havne i samme situasjon som Sverige dersom ikke tiltak settes inn for å hindre at gjengkriminelle svensker kommer inn i landet.

– Sverige er ikke lenger et land der myndighetene har kontroll over kriminaliteten, eller hvor innbyggerne kan føle seg trygge, sier Amundsen.

[ Frp: – Dette er et skritt i retning av en politistat ]

[ Nav dømt, slipper erstatning: – Rent prinsipielt er det kanskje litt uheldig ]