Forsvaret vurderer alkoholstopp i befalsmessene

Den nye handlingsplanen er nå på hastebehandling internt i Forsvaret. Det skjer etter flere år med massiv kritikk om håndtering av slike saker, skriver Aftenposten.

Blant tiltakene som vurderes, er å stoppe alkoholserveringen i militære leirer.

Forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistforbund er fornøyd med mange av tiltakene, men er mer skeptisk til et alkoholforbud i befalsmessene – som med få unntak er det eneste stedet det serveres alkohol i Forsvarets leirer.

– Messa er veldig viktig for trivselen. Det har jeg både fra jenter og gutter i Forsvaret. Det er mer fruktbart å diskutere grundig hvordan vi opptrer på fest på fritiden. Og ikke bare i kaserne og felt, sier han.

Forbundsleder Johan Hovde i Parat forsvar er enig. Han peker på at befalsmessene er underlagt kommunal skjenkekontroll.

– Det vi frykter, er en drikkekultur på rom der vi ikke har kontroll, sier han.

Blant de andre tiltakene som foreslås, er kontroll for å sikre at ingen er eneste kvinne eller mann på rommet; konsekvenser for ledere som ikke tar tak i varsler; å innføre samtykkelov og å innføre en felles prosedyre for all varsling.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen vil ikke kommentere Aftenpostens opplysninger, og pressevakt Stine Barclay Gaasland sier at planen ikke er ferdig, men vil bli offentliggjort når den er klar.

