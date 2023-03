FHI: Jevn økning av koronavirus i avløpsvann

Etter en kraftig nedgang i smitte og nye sykehusinnleggelser i starten av året, fulgte en periode med stabil forekomst.

De siste ukene har det vært en jevn økning i nivået av koronavirus i avløpsvann, mens antall nye innleggelser er relativt stabilt, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin ukerapport.

I forrige uke (uke 10) ble det rapportert om 64 nye sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak, som er færre enn ukene før. I uke 9 var tallet 84, mens det uken før var 78 nye sykehusinnleggelser.

FHI kan ikke utelukke at økningen av koronavirus sett i avløpsvann over flere uker, er et tidlig tegn på en ny bølge.

– Hvilke virusvarianter som dominerer og immuniteten i befolkningen avgjør når det kommer en bølge og hvor stor den blir, skriver FHI.

Omikron XBB. 1.5 er nå den hyppigst forekommende enkeltvarianten i Norge og prevalensen øker hurtig. Denne varianten har gitt smitteøkning i andre land der den dominerer.

