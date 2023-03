Sverige stanser salg av Easee-ladere – avgjørelsen ankes

– Vi er sterkt uenige i avgjørelsen og vil gjøre alt vi kan for å ivareta kunder, partnere og ansatte. Vårt hovedfokus har alltid vært folk og sikkerhet, sier daglig leder Jonas Helmikstøl i en pressemelding.

Det var Dagens Næringsliv som først meldte at selskapet er ilagt salgsforbud i Sverige. Selskapet bekrefter i sin pressemelding at de forsøker å få en midlertidig forføyning mot at salgsforbudet trer i kraft umiddelbart. I tillegg varsler de en umiddelbar ankeprosess.

Den svenske tilsynsmyndigheten opplyste i februar at de mener produktet ikke oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav for ladestasjoner. Blant annet dreier det seg om manglende jordfeilbrytere.

