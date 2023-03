Ola Borten Moe vil senke skattetrykket

– Jeg hadde ønsket at de hadde blitt her, både Kjell Inge Røkke og andre. Jeg tror det har mye å si for Norge over tid at den private kapitalen beholdes i Norge, sier Sp-nestlederen Ola Borten Moe til Dagens Næringsliv.

I løpet av kort tid har 49 nordmenn flyttet til Sveits. Disse bidro med rundt én milliard kroner i skatt årlig til Norge.

På partiets landsmøte kommende helg vil han på vegne av partiets resolusjonkomite legge fram et forslag om blant annet at det samlede skatte- og avgiftsnivået for norsk næringsliv reduseres og å øke bunnfradraget i formuesskatten.

– Hvis Senterpartiet vedtar dette forslaget om skatt til helgen, og det tror jeg vi gjør, er det dette vi vil arbeide for fremover. Så blir det en prioritering i regjeringen, sier Moe til avisen.

