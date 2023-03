EØS-tilsyn godkjenner støtteordring for rimeligere boliger i Oslo

– Esa er ikke i tvil om at støtteordningen faller innenfor EØS-avtalen, og har ingen innvendinger mot gjennomføringen av ordningen, skriver tilsynsorganet i sin avgjørelse.

Ordningen går ut på at Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo skal selge boliger til en pris tilsvarende 80 prosent av markedsverdi.

Målet er at de som kvalifiserer for ordningen skal få mulighet til å bygge opp egenkapital gjennom innbetalinger i løpet av eiertiden, samt ved at boligen stiger i verdi, skriver Esa i en pressemelding.

