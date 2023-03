Vestre påla Statkraft å endre bonusordninger

– Jeg forstår veldig godt at det reageres på at Statkraft, som et selskap som forvalter felles norske kraftressurser og som er heleid av det norske folk, har tilbudt ordninger til deler av sine ansatte, som for ordens skyld ikke er «ledende ansatte», på de svært høye nivåene som det selskapets årsrapportering indikerer, skriver næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en skriftlig svar til stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

Bakgrunnen for svaret er at Statkraft økte bonusutbetalingene i fjor med over 1 milliard til rundt 2,2 milliarder totalt, skriver Dagens Næringsliv.

Vestre viser til at selskapet selv har uttalt at bonusene til noen av selskapets ansatte har vært på «umusikalske nivåer»

– Styret har gjort betydelige innstramminger og begrensninger i ordningene. Selv om bonusene i allmenn sammenheng til fremstå som høye, oppfatter jeg imidlertid at styrets vurdering er at vilkårene nå er på et markedsmessig nivå, og at selskapet er avhengig av konkurransedyktige vilkår også i denne delen av virksomheten, skriver ministeren videre.

Han oppfordrer selskapet til å utvise stor grad av åpenhet rundt sine insentivordninger.

