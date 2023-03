Trusselvurdering: Politiet mener det er sannsynlig at gjengvold kan ende med døden i 2023

Politidirektoratets vurdering ble lagt fram av politidirektør Benedicte Bjørnland tirsdag ettermiddag.

– Det er sannsynlig at det også vil være voldshendelser med potensielt dødelig utfall som resultat av gjengenes interne konflikter i 2023, skriver direktoratet i sin vurdering.

Gjengene har til felles at de driver narkotika-, trussel og voldskriminalitet i det offentlige rom, skriver politiet. Det siste året har det vært flere alvorlige voldshendelser som er koblet til gjengmiljøene i Oslo-området.

I trusselvurderingen går det også fram at det siste året har vært flere tilfeller der svenske aktører tilknyttet kriminelle gjenger i Norge har blitt synlig i forbindelse med voldsoppdrag.

I rapporten nevnes det også at kriminelle nettverk i større grad enn tidligere styres fra utlandet og vil dominere markedet for innførsel av narkotika. Land som Marokko, Tyrkia og De forente arabiske emirater og da særlig Dubai, nevne som særlig attraktive tilholdssteder for kriminelle.

