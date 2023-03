Spesialenheten ble ikke varslet om løslatelsen av Eirik Jensen

Det bekrefter assisterende sjef Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten for politisaker overfor Dagbladet og Aftenposten. Kleppe var en av aktorene i straffesaken mot Jensen.

– Jeg har ingen kommentar utover at det er Kriminalomsorgen som beslutter soningsavbrudd etter straffegjennomføringsloven. Spesialenheten var ikke kjent med beslutningen om soningsavbrudd for Eirik Jensen før den ble omtalt i mediene, sier Kleppe til Dagbladet.

Det var på et møte hos Kriminalomsorgen på Lillestrøm mandag at det ble besluttet at Eirik Jensen med umiddelbar virkning ble innvilget soningsavbrudd. Begrunnelsen for soningsavbruddet er Jensens helsesituasjon. Soningsavbruddet vil i første omgang vare i seks måneder.

Førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim, som var aktor i den delen av straffesaken mot Eirik Jensen som gjaldt Gjermund Cappelen, ønsker ikke å kommentere løslatelsen.

Eirik Jensen ble i 2020 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning gjennom rundt ti år til innførsel av flere tonn hasj. Borgarting lagmannsrett fant det bevist at Jensen hjalp narkotikadømte Gjermund Cappelen i hans mangeårige virksomhet med å smugle store mengder narkotika inn i landet.