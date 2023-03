Rødt vil ha hurtigutvalg som skal finne pensjonsløsning for «sliterne»

Rødt foreslår nå et hurtigutvalg for å få fortgang i saken.

– Hvis du starter å jobbe som 18-åring, men må gå av ved 62 år, taper du. De siste åra i arbeidslivet teller mest. Det betyr at pensjonssystemet straffer arbeidsfolk med yrkesskole eller som er ufaglærte og som starter tidlig å jobbe, sier nestleder i Rødt Marie Sneve Martinussen til FriFagbevegelse.

Vil ha nytt pensjonsforlik

Arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen møtte nylig de parlamentariske lederne på Stortinget og fortalte om framdriften i arbeidet med framtidas pensjonssystem.

Regjeringa jobber med en stortingsmelding som skal følge opp forslagene fra pensjonsutvalget, som la fram sin gjennomgang av pensjonssystemet i fjor sommer.

Stortingsmeldinga fra regjeringa er forsinket og kommer først i oktober 2023, fortalte statsråden.

Meldinga skal være grunnlaget for et bredt forlik mellom partiene på Stortinget om framtidas pensjonssystem.

Ingenting til sliterne

Pensjonssystemet vi har belønner folk som jobber lenge. Jo eldre du er når du går av med alderspensjon, jo bedre blir pensjonsutbetalingene dine.

Folk som må gå av tidlig med pensjon på grunn av helsa og ikke klarer å jobbe lenger, straffes. Disse får dermed mindre å leve av. Derfor mener LO at «sliterne» må få egne ordninger for å sikre dem mer penger å leve av når de går av med pensjon.

Men pensjonsutvalget, ledet av Kristin Skogen Lund, kom ikke med konkrete forslag til å bedre pensjonene til denne gruppa.

Rødt vil ha utvalg

Nå ber Rødt regjeringa om å nedsette et hurtigarbeidende sliterutvalg, der LO og flere av arbeidslivets organisasjoner bør være med. Oppdraget er å se på ulike modeller som kan sikre det hun kaller en rettferdig pensjon til sliterne.

– Vi vil sikre at et «slitertillegg» kommer med i pensjonsforliket, og ikke blir utsatt lenger, sier Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt.

– Masse folk får nå mindre penger inn på kontoen sin enn de burde fått, sier hun til FriFagbevegelse.

Det er viktig for arbeidsfolk som ikke klarer å stå så lenge i arbeid at de kan få en rettferdig alderspensjon.

Rødt har lagd et forslag til tilleggspensjon for sliterne.

Et årlig tillegg på 25.000 kroner for alle som går med alderspensjon når de er 62 år.

Forutsetningen er at man har vært i arbeidslivet over 38 år når man gå av.

Ap: – Regjeringa er på saken

Løsninger for folk som trenger å gå av tidlig, men ikke nødvendigvis er uføre, er på trappene, påpeker Rigmor Aasrud, som er parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Stortinget.

Dette vil bli tema i stortingsmeldinga slik også statsråden sa i dette møtet og i tidligere møter, skriver Aasrud i en e-post til FriFagbevegelse. Pensjonsutvalget anbefalte at det jobbes videre med blant annet dette, viser Aasrud til.

Høyre: – Klar for et forlik

Henrik Asheim er nestleder i Høyre og medlem i stortingskomiteen som blant annet følger opp pensjonssaker. Han ønsker ikke å kommentere konkrete krav fra enkeltpartier nå.

«En del av mandatet pensjonsutvalget fikk var å særlig vurdere tiltak for de med de laveste pensjonene og det er fulgt opp med konkrete forslag», skriver han i en e-post til FriFagbevegelse.

«Høyre kommer til å bidra konstruktivt for å få en bred enighet om pensjon som kan stå seg over tid og jeg har derfor ikke behov for å kommentere enkeltutspill fra Rødt lenge før prosessen i det hele tatt er i gang», sier Asheim.

Dette er forslagene til LO

LO mener flere ting bør utredes for å gi sliterne en bedre pensjon. Dette ble vedtatt på kongressen tidligere i år, som er organisasjonens høyeste organ.

Et fast tillegg i folketrygden, basert på antall år du har jobbet, men uavhengig av hvor mye du har tjent.

Et annet alternativ er en ordning i folketrygden som bygger på prinsippene i sliterordningen. (Se faktaboks nederst i saken.)

LO har også forslag som ikke er del av folketrygden:

En avtalefestet sliterordning ble innført i 2018 og finansieres med en begrenset pott penger som kommer til å bli brukt opp. Ordningen må styrkes, mener LO.

LO vil også utrede ordninger for slitere i både privat tjenestepensjon, og i offentlig tjenestepensjon.

---

Hva er «slitertillegget» i privat sektor?

Det er en avtale mellom partene i arbeidslivet som kom på plass i tariffoppgjøret i 2018.

De som kan søke er folk som har fått innvilget avtalefestet pensjon, er mellom 62–64 år når de vil ta ut slitertillegget, og har tjent mindre enn 720.000 kroner i gjennomsnitt de siste tre åra.

Tillegget er nå magert og utgjør rundt 3500 kroner i året, for folk født i 1957. Tillegget vil bli høyere ettersom pensjonsutbetalingene fra folketrygden blir dårligere, og vil for eksempel være rundt 25.000 kroner i året for folk født i 1963.

---

