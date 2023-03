Rødt krever handlingsplan for vann og avløp

Partiet skal fremme forslag om handlingsplanen i Stortinget.

– Vi har ved flere anledninger advart mot gebyrsjokket som vil ramme innbyggerne som følge av de omfattende utbedringene av vann- og avløpsnettene i norske kommuner, sier Rødts Tobias Drevland Lund til NTB.

I tillegg har EU-kommisjonen foreslått et nytt direktiv som legger ytterligere stein til byrden for norske skattebetalere, mener Rødt.

I direktivet stilles det strengere krav til rensing av avløpsvann. Trolig vedtas dette til neste år. Det betyr at norske kommuner må investere store summer i nye og mer avanserte renseanlegg, ifølge KS og Norsk Vann.

Regningen er det norske skattebetalere som må ta, mener de to interesseorganisasjonene.

Rødt frykter dessuten at EU-direktivet vil ta ressurser fra rehabiliteringsarbeidet som foregår i norske kommuner i dag.

Handlingsplanen må derfor tilrettelegge for deling av faglige ressurser og mer samarbeid i rehabiliteringsarbeidet mellom kommuner for å begrense regningen til innbyggerne, mener Rødt.

– I tillegg må staten bruke handlingsrommet sitt for å tilpasse dette direktivet til norske forhold, slik at vi ikke får en situasjon hvor kommunene må sette pågående arbeid med vann og avløp på vent for å gjøre kostbare tiltak som EU krever av oss, men som ikke har like stor miljøgevinst, sier han.