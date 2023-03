Ny tilskuddsordning for fastlegene fra 1. mai – regjeringen kaller det «historisk satsing»

– Basistilskuddet blir pasienttilpasset. Leger med mange eldre pasienter, kvinnelige pasienter, eller som er i bydeler med lavt utdanningsnivå enn gjennomsnittet får mer penger, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Hun legger til at leger i distriktskommuner også kan få større tilskudd. Bakgrunnen er rett og slett at pasienter i gruppene som er nevnt ofte har behov for mer oppfølging.

– Legene med pasienter med store behov får mer betalt enn dem med mindre behov. Legene med store behov kan velge å ha færre pasienter på lista si, sier Kjerkol.