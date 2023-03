Kunstner dømt i Werner Jensen-saken

I tillegg er han dømt til å betale til sammen 653.443 kroner i skadeerstatning til 16 ulike fornærmede i saken. Politiet har også fått medhold i å inndra over 200 av kunstnerens bilder, skriver E24.

Hedemark hadde 91 bilder av «Werner Jensen», «Erik Kron» og «Knut Olesen» for salg i galleriet sitt på Frogner i Oslo. Han skal ha oppgitt at alle tre var velrenommerte kunstnere, uten å opplyse at navnene var pseudonymer som han selv sto bak.

En av de fornærmede i saken kjøpte et maleri for 70.000 kroner.

Hedemark erkjente ikke straffskyld i saken.

– Jeg mener jeg har mitt på det tørre. Jeg har bygget opp et kunstalias som har vært et kunstprosjekt gjennom 25 år. Det kan jeg stå inne for – både kunsthistorisk, det jeg har malt og det jeg har levert, sa han i forkant av rettssaken.