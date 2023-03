Kirsti Bergstø stenger ikke døra for regjeringssamarbeid

– Det er nok liten sannsynlighet at SV kommer til å gå inn i regjering i løpet av denne stortingsperioden, men jeg vil likevel være helt klar på at min dør står åpen. Jeg er klar for samtaler om det når som helst, sier Kirsti Bergstø til Dagbladet.

Forutsetningen er at forhandlingene starter med helt blanke ark – ergo at Hurdalsplattformen legges bort.

– Ja, da må vi legge alt vekk og så må vi finne ut av hva vi kan stå sammen om. Da trenger vi ikke å se på hva som står i Hurdalsplattformen eller hva som ble sagt i sonderingene i forkant av den. Vi må begynne på nytt.

Etter en snau uke med sonderinger, for å avklare om det i det hele tatt var grunnlag for regjeringsforhandlinger mellom Ap, Sp og SV, valgte SV å forlate Hurdalssjøen hotell for halvannet år siden. Årsaken var at Senterpartiet krevde for store innrømmelser før partiet var villig til å starte forhandlinger.

SVs drøm om en ny rødgrønn flertallsregjering var lagt i grus, men Sps ønske om å regjere bare med Ap gikk i oppfyllelse.

– Jeg tror Sp kunne fått mye igjen for å søke allianser med SV. Vi er deres beste allierte når det kommer til kampen mot sentralisering og for distriktspolitikk, sier Bergstø.

[ Kommentar: Er det ikke pussig at Norges største parti ikke mener noe spesielt om denne saken? ]

[ Vestre påla Statkraft å endre bonusordninger ]