Johny Vassbakk har tidligere fått erstatning i Birgitte Tengs-saken

Ifølge kjennelsen fra Ryfylke forhørsrett fra 2002 ble han «uforskyldt brakt inn i en sak som har fått betydelig medieomtale», skriver NRK.

Han ble tilkjent erstatningen på 7.150 kroner på grunn av at politisekretær Grete Strømme i en rapport i 1996 pekte ut Vassbakk som moduskandidat i forbindelse med drapet.

Johny Vassbakk ble i februar i år dømt for drapet på Birgitte Tengs for snart 28 år siden, etter at saken ble gjenopptatt i 2016.

Advokat John Christian Elden bisto Vassbakk i forbindelse med Tengs-saken fra slutten av 90-tallet. Han presiserer at Vassbakk aldri var mistenkt den gangen.

– Det ble foretatt etterforskningsskritt for å avkrefte den mistanke andre hadde fremsatt, sier Elden.

Det var Elden som leverte erstatningskravet på vegne av Vassbakk. Elden anslår i dag at de 7.150 kronene utgjorde tre timers advokatbistand mellom 1998 og 2002.

Ifølge straffeprosessloven kan staten kreve tilbake en erstatning hvis saken senere gjenopptas og siktede blir dømt.