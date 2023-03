Høyesterett har kommet fram til at for å kunne dømme noen for forsettlig drap, må forsettet til gjerningspersonen dekke det virksomme elementet i drapshandlingen.

Lagmannsretten må derfor behandle saken på nytt.

Drapet skjedde i Oslo i 2018.

