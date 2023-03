Undersøkelse: Sju av ti mener Munch-museet er lite vakkert

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse. 1.031 personer har svart. Av dem som kjenner til Munch-museet svarer 68 prosent at de synes det er lite vakkert, mens 62 prosent av dem som kjenner til Nasjonalmuseet mener det samme.

Norske myndigheter har brukt milliardsummer på de relativt nye byggene i Oslo. Munch-museet åpnet i oktober 2021, mens Nasjonalmuseet åpnet dørene i fjor sommer.

Undersøkelsen viser også at det ikke er ubetydelige andeler av befolkningen som også mener byggene er fine. Mens 32 % av de som kjenner til Munch synes det er et vakkert bygg er tilsvarende andel 38 % når det gjelder Nasjonalmuseet, skriver Respons Analyse i en pressemelding.

– Det er en kjensgjerning av begge bygg har blitt svært kontroversielle i tillegg til at begge har høstet mye kritikk i mediene. Det er likevel interessant å se at det likevel er store andeler som opplever begge byggene som vakre noe som viser at kritikken kanskje også har vært i overkant ensidig, sier seniorrådgiver Marius Amundsen Flaget i Respons Analyse.

Saher Sourouri fra Arkitektopprøret mener undersøkelsen bekrefter noe man har visst lenge.

– Det er fint å få bekreftet med tall det som man har visst hele tiden. For Arkitektopprøret kommer ikke funnene som noen overraskelse. Begge disse byggene ble stemt fram av folk som landets styggeste nybygg gjennom Arkitekturopprørets arkitekturpriser, sier han.

Én fem spurte sier a de ikke kjenner til Munch-museet (21 prosent) og nesten en av tre (31 prosent) oppgir å ikke kjenne til Nasjonalmuseet.