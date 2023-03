– Med dette grepet samler vi altså kompetanse, og det mener jeg er bra for utviklingen av jernbanen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Eli Giske, som til nå har vært styreleder i Spordrift, er valgt inn som nytt styremedlem i Bane Nor.

Regjeringen besluttet i desember 2022 at eierskapet i Spordrift skulle overføres tilbake til Bane Nor etter at Solberg-regjeringen skilte ut selskapet i 2021.

