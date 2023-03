Skattelistesøkene blir «gjenåpnet» – flertall på Stortinget

Bakgrunnen er et forslag fra Rødt i Stortinget om «å begrense skjult eierskap og sikre økt åpenhet om skatt og økonomiske forskjeller». Rødt, SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet bekrefter overfor NTB at de stiller seg bak forslaget. Dermed er det flertall på Stortinget.

Det var E24 som meldte om dette først.

– Rødt har fremmet dette forslaget fordi vi mener det er veldig viktig at vi får mer åpenhet om ulikheter i samfunnet. Da er det å ha åpne skattelister et veldig viktig virkemiddel, sier Rødts finanspolitiske talsperson Marie Sneve Martinussen til E24.

– Helt avgjørende

Fram til skatteåret 2013 kunne hvem som helst søke i skattelistene anonymt og sjekke andre personers inntekt, formue og skatt. Men denne muligheten ble fjernet av den borgerlige regjeringen, noe som førte til et kraftig fall i antall søk.

Dagens regelverk innebærer at folk kan se hvem som har søkt på dem i skattelistene. Nå blir dette endret igjen.

– Åpenhet er helt avgjørende for tilliten til skattesystemet vårt. Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil derfor åpne for at privatpersoner igjen kan søke anonymt i skattelistene. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV stemte imot Solberg-regjeringens innstramminger i 2014. Det var fordi vi i motsetning til høyresiden var opptatt av å sikre mest mulig åpenhet rundt hvordan norsk skattepolitikk slår ut for den enkelte, sier Benjamin Jakobsen (Ap) til NTB.

– Mindre åpenhet

Jakobsen er vara for finanspolitisk talsperson Eigil Knutsen og sitter i finanskomiteen på Stortinget. Han viser til at det ble gjennomført 16,5 millioner søk i skattelistene i 2012, men at tallet var nede i 1,6 millioner i 2021.

– Dette viser tydelig at det har blitt mindre åpenhet rundt skattelistene med høyresidens politikk. Dette ønsker vi i Arbeiderpartiet å gjøre noe med, sier han.

Finanspolitisk talsperson i Senterpartiet, Geir Pollestad, sier at det er viktig å sikre en god balansegang mellom det å sikre mest mulig åpenhet og det å ivareta hensynet til personvern.

– En gjennomgang av regelverket vil hjelpe oss med å få til den balansegangen på en god måte, sier han.

