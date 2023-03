Guttene i Silje-saken klager henleggelsen til Riksadvokaten

17. februar i år erklærte statsadvokat Per Morten Schjetne at de tre små guttene på fire, fem og seks år som fikk skylda for fem år gamle Siljes Marie Redergårds død i 1994, skal anses som uskyldige.

Fredag klaget «femåringen» og «seksåringen» saken inn til Riksadvokaten via sine advokater, skriver NRK. De viser til at saken nok en gang ble henlagt ut ifra at guttene var mindreårige i 1994, noe de ikke mener er godt nok.

– Når man tilnærmet hele livet har måttet leve med stempel som drapsmann, er det uakseptabelt å ikke bli renvasket på en måte som ikke fjerner all tvil. Da skal henleggelsen være «intet straffbart forhold bevist», sier advokat Sigurd Klomsæt til NRK.

Han krever også at staten må ta ansvar for feilene som ble gjort mot guttene i 1994 – noe som fikk store konsekvenser for deres liv videre.

– De må få en uforbeholden unnskyldning – slik som Viggo Kristiansen fikk i Baneheia-saken, sier Klomsæt.

Det var 15. oktober 1994 at fem år gamle Silje Marie Redergård ble funnet død øverst i en akebakke på Tiller i Trondheim.

Femåringen ble funnet delvis avkledd i snøen og hadde synlige skader på overkroppen, men ingen av disse var så alvorlige at de var dødelige. Hun døde trolig som følge av nedkjøling.

Bare ett døgn seinere ble tre gutter på 4, 5 og 6 år utpekt av politiet som ansvarlige for å ha mishandlet henne til døde. Saken ble aldri behandlet i rettsvesenet siden de tre guttene var under den kriminelle lavalderen.

[ Kommentar: Selvsagt ville Sylvi Listhaug score billige poeng og så sameskepsis i Fosensaken ]

[ Voldsutsatt Oslo-lærer: – Jeg satt hjemme eller lå under dyna og kjente meg engstelig og redd ]