Fullastet godstog sporet av i Narvik – omfattende materielle skader

Bane Nor meldte om hendelsen ved 15.20-tiden søndag ettermiddag.

– Det er et fullastet malmtog som har sporet av på Narvik stasjon, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til VG.

Det er ikke meldt om personskader, men det er snakk om omfattende skader på sporene og sporanleggene, opplyser Korslund til TV 2.

– Vi står overfor en omfattende jobb å rydde opp etter den avsporinga, sier Korslund.

Kan ta dagevis å rydde opp

Til NTB sier til Korslund at de foreløpig det er for tidlig å si noe om hvor lang tid det tar, før de får ryddet opp etter avsporingen.

– Foreløpig har vi ikke oversikt over omfanget av skadene, men det kan fort ta dager, sier pressevakten.

Han forteller at de allerede har blitt nødt til å snu ett godstog som følge av hendelsen og at det nå jobbes med å finne alternativ transport, både for godstrafikken og persontrafikken.

– Det vil skje i regi av togselskapene, sier Korslund.

Ingen personskader

Lokalavisa Fremover har vært i kontakt med daglig leder i metallprodusenten LKAB Norge, Marit Walleniussen. Det er de som drifter malmtrafikken mellom Kiruna og Narvik. Hun fikk beskjed om hendelsen litt over klokken 15.

– Foreløpig har jeg ikke oversikt over situasjonen. Jeg jobber med å skaffe meg oversikt. Jeg har fått bekreftet at det heldigvis ikke er noen personskader, sier Walleniussen.

