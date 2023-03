Flere partier ber riksrevisjonen granske Helseplattformen

Den digitale plattformen har fått krass kritikk siden den ble lansert på St. Olavs hospital, på grunn av en rekke problemer.

Nylig ble det kjent at over 16.000 eposter ikke hadde kommet fram som de skulle på grunn av en feil i systemet, og dette førte til at toppsjefen i prosjektet måtte gå.

Nå tar både Høyre, Frp og KrF til orde for en større granskning av prosjektet, skriver Adresseavisen.

Frps Bård Hoksrud håper Riksrevisjonen tar tak i saken.

– Det er så mye med Helseplattformen som er alvorlig og hvor jeg mener det er så viktig at vi nå får vite hva som har skjedd, sier han.

Krf-leder Olaug Bollestad sier seg enig, og mener også det kan være nødvendig å gjøre andre granskninger i tillegg.

– Vi må komme til bunns i hva, hvorfor og hvordan vi har kommet dit vi har kommet, og hvilke konsekvenser det har fått både for pasienter, ansatte og ressursbruk. Her er det mange spørsmål, sier hun.

Det samme gjør leder Tone Wilhelmsen Trøen (H) i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Om det er Riksrevisjonen eller en annen type granskning er jeg åpen for å diskutere, sier hun.

