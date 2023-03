Leilighetsbrann i bygård på Grünerløkka i Oslo

– Vi har store ressurser på stedet. Omfanget er foreløpig ukjent, men vi har ressurser på vei inn i leiligheten, sier vaktkommandør Lars Lindal til NTB.

Brannvesenet meldte først om brannen i Schleppegrells gate klokka 14.49.

Det er foreløpig ikke kjent om noen befinner seg inne i leiligheten.

– Vi har finsøkt leiligheten og det er ikke gjort funn, sier innsatsleder på stedet Håvard Bakken til Avisa Oslo.

Rundt klokken 15.15 har brannvesenet greid å slå ned brannen.

– Nå jobber vi med å se om det har gått i konstruksjonen. Vi må være hundre prosent sikre på å si at det er slukket, nettopp fordi det er en 1890-bygård. Med fare for at det kan sette seg i selve konstruksjonen, sier Bakken.

