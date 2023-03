Frp åpner for å si opp internasjonale konvensjoner som gir særrettigheter til samer

– Dersom internasjonale forpliktelser forhindrer oss i å følge likhetsprinsippet, må vi revidere og om nødvendig trekke oss fra de konvensjoner som forhindrer oss, sa Listhaug til Frps sentralstyre på Gardermoen lørdag.

Bakgrunnen er høyesterettsdommen hvor det fastslås at vindkraftverkene på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse, etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

I talen sier Listhaug at hun er imot alle særrettigheter for samer.

– Frp er imot at vi skal ha lover som gir bedre rettigheter til enkelte grupper basert på deres etniske opprinnelse. Vi kan ikke ha det slik at internasjonale konvensjoner overkjører et av de viktigste grunnlovsfestede prinsippene vi har, likhet for loven, sier hun.

Samtidig understreker hun at regjeringen er ansvarlig for å følge opp høyesterettsdommen.

[ Fosen-aksjonister varsler ny aksjon hvis ikke Støre leverer ]

[ Dette er dårlige nyheter for flere enn de tillitsvalgte i Ap ]