SSB: Fra 2024 til 2026 blir det trolig vekst i reallønna etter laveste lønnsvekst siden 1980-tallet

I fjor ble lønnsveksten 4,4 prosent, hele 1,4 prosentpoeng lavere enn veksten i konsumprisene. I 2023 viser prognosene at lønnsveksten blir rundt 5 prosent, om lag på nivå med inflasjonen. Det betyr at reallønna blir uendret.

– Med denne utviklingen vil reallønna nesten ikke ha økt siden 2015. Vi må tilbake til 1980-tallet for å finne en like svak lønnsutvikling over en så lang periode, sier Thomas von Brasch i en pressemelding.

Fra 2024 til 2026 er det ventet at lønnsveksten holder seg oppe, samtidig som at inflasjonen ikke lenger er like høy.

– Reallønnsveksten har latt vente på seg, men gitt at prognosene våre slår til, og det ikke enda en gang skjer store uforutsette hendelser i økonomien, vil reallønnsveksten ta seg opp til rundt 2,5 prosent neste år, sier Thomas von Brasch.

