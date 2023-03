LO-forbund uenige i synet på ny oljeområder

Høringsrunden dreier seg om tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) for 2023. Det vanlige er at LO sender et felles høringssvar og støtter regjeringens oljepolitikk, men slik er det ikke i år, skriver Klassekampen.

Fellesforbundet og Industri Energi støtter regjeringens ønske om å lete etter mer olje i Norskehavet og Barentshavet. Samtidig advarer Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Handel og Kontor i Norge (HK) mot planene.

– Ikke forenlig med forpliktelser

«Fagforbundet mener at å åpne for ny oljeleting som igjen medfører åpning av felt som vil produsere olje ut over 2050, ikke er forenelig med Norges internasjonale klimaforpliktelser», heter det i svaret fra Fagforbundet, som med sine rundt 400.000 medlemmer er klart størst innen LO.

Fagforbundet advarer særlig mot utvidelsene i Barentshavet. HK og NTL mener på sin side at hele TFO 2023 må droppes.

LO: Ingen endring

Debattene om flere forslag om å la olja ligge endte med kompromiss under LO-kongressen i 2022. Der heter det at det skal «legges til rette for et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel» og å «utvikle, ikke avvikle sektoren».

Til Klassekampen skriver Are Tomasgard, LO-sekretær og ansvarlig for olje og gass i LOs ledelse, at det som har skjedd i år, ikke innebærer noen endring av linje fra LOs side.

92 blokker

Regjeringen foreslo i slutten av januar å inkludere større arealer for oljeleting i Norskehavet og Barentshavet. Det dreier seg om 92 blokker.

– Vi trenger stadig nye funn for å videreutvikle norsk sokkel. I dag har jeg derfor satt i gang den årlige konsesjonsrunden der vi tilbyr leteområder til oljeselskapene, sa olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) da forslaget ble sendt på høring.

Det legges opp til utlysing med søknadsfrist i tredje kvartal 2023 og tildeling i januar 2024.

