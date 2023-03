Dobling av ubehandlede manuell-saker hos Nav på halvannet år

Ifølge Klassekampen dreier det seg om saker der Nav mangler dokumentasjon eller at noe annet gjør at saken stopper opp. Da kan saksbehandleren legge den til manuell behandling.

Etaten vet ikke hvor mange personer som har saker i denne bunken.

I en epost skriver Stine Olsen, direktør i Nav arbeid og ytelser, at årsaken til at bunken har blitt større, er at Nav har prioritert nye søknader om sykepenger.

Eldste sak fra 2019

«Det kan være flere årsaker til at en oppgave er gammel, og betyr ikke at den har ligget urørt», skriver Olsen.

Nav vet ikke hvor mange personer som har saker i denne bunken. Etaten opplyser at 95 prosent av sakene i bunken har ligget kortere enn 66 uker, samt at den eldste saken er fra juli 2019.

Forsinket IT-prosjekt

Bakgrunnen for situasjonen er store problemer i et internt IT-prosjekt ved navn Prosjekt 3 (P3). Dette ble startet i 2018 og skulle ha vært ferdig i 2020.

Løsningen for sykepenger ventes å være ferdig først i 2027, skriver Klassekampen. Som følge av sprekken på tid og kostnad må de som klager på avslag på sykepenger nå vente i rundt ett år. Dette omfatter 3.602 personer.

[ Ap-veteran mener Støre bør gå av: – På tide han tar sin hatt og går ]

[ Kommentar: Vi måtte legitimere oss både på vei inn i skogen og da vi kom ut igjen ]