Politiet avslutter midlertidig bevæpning

Da har politiet vært midlertidig bevæpnet i 237 dager. Det er den lengste sammenhengende perioden med bevæpning siden politiet var bevæpnet i 2014-2016, skriver Politiforum, som meldte om saken først.

Politidirektoratet bekrefter beslutningen overfor NTB.

Den midlertidige bevæpningen ble innført etter skyteepisoden i forbindelse med Pride i Oslo natt til 25. juni i fjor.

I den siste trusselvurderingen Politidirektoratet har mottatt fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), beskrives terrortrusselen som «moderat». Det betyr at PST vurderer det som «mulig» at noen vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge.

− Basert på trusselbildet slik PST beskriver det, er vår forståelse at vilkåret om at det må være en alvorlig trusselsituasjon utover det som anses som et normalbilde, ikke lenger er til stede. Dermed bortfaller politiets hjemmelsgrunnlag for å være midlertidig bevæpnet i daglig tjeneste, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Siden politiet først ble midlertidig bevæpnet 25. november 2014, vil politiet på mandag ha vært bevæpnet i totalt 951 av 3031 dager – 31,4 prosent av tiden.

