50 ansatte mister jobben i REC Solar: – Vil berøre mange familier, sier tillitsvalgt

– Som tillitsvalgt er dette en dag jeg skulle ha unngått, men realitetene er at mange kolleger mister jobben, sier Andreas Hadland, tillitsvalgt i REC Solar, i en kort kommentar til FriFagbevegelse.

Deretter må han fortsette i møter på arbeidsplassen.

De ansatte har lenge kjempet for full oppstart, men onsdag kom den tøffe nyheten om at kun deler av produksjonen skal starte opp igjen.

Ledelsen i REC Solar har på et allmøte onsdag meddelt at omtrent en tredjedel av de ansatte blir sagt opp.

Nedbemanningen innebærer at i overkant av 50 ansatte mister jobbene sine i Kristiansand og Porsgrunn.

– Vi står i en ekstremt krevende situasjon som vil berøre mange mennesker og familier. Det kjenner vi sterkt på i dag, skriver Hadland i en pressemelding.

Lite imponert

Cay Nordhaug fra Industri Energis politiske ledelse har jobbet intenst sammen med de tillitsvalgte for å finne løsninger.

Han er ikke imponert over prosessen fra selskapets side.

– Ikke under noen omstendigheter har eierne eller selskapet vært villige til å gi signaler om hva som faktisk må til for å få i gang produksjonen for fullt på Fiskaa og Herøya, skriver han i en pressemelding.

Så sent som i februar ble det gitt positive signaler fra REC Solar-ledelsen om utsiktene til å kunne starte opp igjen produksjonen.

– Vi vet også at flere politikere har forsøkt dialog med dem, uten at de har vist noen som helst vilje til å investere i Norge. Tvert imot så vet vi at de investerer massivt i å bygge opp solindustri i India, mener Nordhaug og Industri Energi.

Vil kjempe videre

Tilbake i REC Solar, forteller Andreas Hadland at de ansatte vil kjempe videre.

– Dette er en tung dag, men vi skal på ingen måte gi opp. Dette er en industri med en stor fremtid foran seg. Solindustrien er kraftintensiv industri. I Norge ligger alt til rette for å benytte fornybar kraft.

På kort sikt blir det likevel arbeidet med nedbemanningen som blir viktigst.

– Vi skal sørge for at spillereglene i arbeidslivet følges, og at det blir en nedbemanningsprosess som er mest mulig skånsom og rettferdig for våre medlemmer, sier Hadland.

REC Solar Norge vil sikre at alle beslutninger om eventuelle oppsigelser skjer i tråd med inngåtte avtaler, og vil først skje etter individuelle samtaler med ansatte som kan bli berørt.

– Det er leit at den rådende situasjonen gjør at vi ikke kan ta inn igjen alle ansatte. Vi vet at dette vil skape utfordringer for dyktige og gode kolleger som vi ikke lenger har mulighet til å sysselsette, skriver administrerende direktør Jan Bicker i en pressemelding.

