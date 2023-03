Støres budskap til reindriftssamer i Finnmark: – Det viktigste er en tillitsfull dialog

Av Bibiana Piene/NTB

Onsdag setter han kurs for Finnmark, der han blant annet skal møte sametingspresident Silje Karine Muotka og reindriftssamer utenfor Karasjok.

– Dette er stort spørsmål som vil stå i sentrum for alle mine samtaler og møter i Finnmark. Vi må finne den rette balansen mellom å bevare viktige, tradisjonelle næringer – og finne plass til ny næringsvirksomhet, sier Støre til NTB.

Håp om forsoning

Turen har vært planlagt lenge, men ble brått høyaktuell med Fosen-aksjonene i forrige uke, da mange samer lenket seg fast foran en rekke departementer i protest.

Omsider måtte regjeringen gi en beklagelse til reindriftssamene på Fosen, 507 dager etter at Høyesterett fastslo at to vindparker på Fosen bryter med samenes menneskerettigheter. Og Støre svarte ja på spørsmål om vindturbinene er «et pågående» menneskerettighetsbrudd.

Nå tar Støre med seg et håp om forsoning til Finnmark.

Åpen dialog

– Det viktigste budskapet er en åpen, tillitsfull og forpliktende dialog både med sametingspresidenten, Sametinget og reindriftssamene i Karasjok. Vi må sikre samenes rettigheter og styrke samenes kultur og språk, sier han.

Hva som skal skje videre med vindturbinene på Fosen, er et åpent spørsmål.

Tirsdag lovet olje- og energiminister Terje Aasland en grundig gjennomgang av saken, men om det blir en uavhengig gransking, slik Sametinget har krevd, er uklart.

Samtidig står lignende konflikter i kø i Norges nordligste fylke. I Lebesby og Gamvik kommuner ligger planer om fire vindkraftprosjekter på bordet, og på Varangerhalvøya ønsker Varanger Kraft å utvide vindparken Raggovidda – for å nevne noen.

Slike prosjekter kan gjøre store områder utilgjengelig for reindrift.

[ – Når en kvinne på tretti år tar sitt eget liv, er det lett å tenke seg åpenbare grunner (+) ]

– Må finne balansen

Samtidig sliter Finnmark med både fraflytting og kraftunderskudd. Det er stort behov for ny næringsvirksomhet, men den siste tiden har over 30 virksomheter fått avslag på å koble seg til nettet på grunn av manglende kapasitet.

– Den negative bosettingsutviklingen i deler av Nord-Troms og Finnmark må snus, slår Støre fast.

– Men det er en svært viktig oppgave for regjeringen å sørge for at behovet for mer kraft og mer nett ikke skjer på bekostning av urfolks rettigheter eller andre viktige lokale hensyn og interesser.

– Samtidig må Norges internasjonale klimapolitiske forpliktelser overholdes. Alt dette krever gode prosesser og tidlig involvering av alle som berøres, sier han.

[ Debatt: Mamma heter Gunn, pappa heter Tom og Arne heter Harald ]

[ Kommentar: For mer enn 20 år siden kastet jeg en bløtkake i ansiktet på daværende kommunalminister Sylvia Brustad ]