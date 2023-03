Reagerer på tilbud om plastisk kirurgi på kvinnedagen: – Rett og slett skivebom

Over 10.000 hadde møtt opp på Youngstorget for å markere den internasjonale kvinnedagen i Oslo onsdag, men skjønnhetsklinikken EstMed på Ullevål valgte også å markere kvinnedagen på sitt vis. På sine hjemmesider og gjennom sosiale medier reklamerte klinikken, som driver med estetisk plastisk kirurgi og kosmetisk behandling, for sine spesialtilbud i anledning dagen.

Tilbudet innebærer rabatter på blant annet botox-behandling, brystforstørrelser, rumpeløft og fettsuging.

– Gratulerer med kvinnedagen. Som kosmetisk og medisinsk klinikk for kvinner tilbyr vi i dag de beste tilbud til alle damene der ute, skriver klinikken på facebook med en lenke til alle tilbudene.

Det tilbudet har fått mange til å reagere, inkludert leder Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Kvinnedagshilsen med tilbud om Botox, brystoperasjon eller fettsuging??! Finnes det noen i dette firmaet som er klar over hva denne dagen faktisk er?? Ønsker meg heller likelønn, lik makt og rettferdighet!, skriver hun på Twitter.

Kvinnedagshilsen med tilbud om Botox, brystoperasjon eller fettsuging??! Finnes det noen i dette firmaet som er klar over hva denne dagen faktisk er?? Ønsker meg heller likelønn, lik makt og rettferdighet! #8mars pic.twitter.com/tAcn5IyAPL — Mina Gerhardsen (@MinaGerhardsen) March 8, 2023

Gerhardsen har selv fått tilbudet i sin innboks, selv om hun ikke vet hvor klinikken har fått hennes e-postadresse fra – ettersom hun verken er kunde, eller har meldt seg på nyhetsbrev fra klinikken.

– Jeg aner ikke hvordan de har min e-post, sier Gerhardsen til Dagsavisen.

– Hva tenker du om at de har din e-post?

– Jeg mener ikke så mye om det, jeg reagerer først og fremst på at det sendes en slik melding på kvinnedagen, sier Mina, som ikke ønsker å kommentere hendelsen utover dette, men henviser til en lengre post på SoMe.

[ Omdømmeekspert: – Sophie Elise har «outsmarta» NRK ]

Bør holdes unna innboksen på kvinnedagen

Der skriver hun at hun reagerer på at en klinikk som driver med plastisk kirurgi bruker den internasjonale kvinnedagen til å få kvinner til å føle seg dårligere, ved å gi tilbud på fettsuging, botox og brystforstørrelse.

Da har de skjønt lite av hva denne dagen skal og bør handle om, skriver hun.

– Vi har nettopp fått en rapport om kvinnehelse og utfordringer, der vi har mye uløst. Mangel på skjønnhetsoperasjoner er ikke blant de viktige manglene. Det er heller ikke lenge siden noen kjente kvinner trakk seg som investorer for en lignende klinikk etter sterke reaksjoner på blant annet påstander om at naturlig aldring er som å være rent-a-wreck framfor en jaguar.

Som leder i nasjonalforeningen for folkehelsen kommer hun med klar tale:

– Er det en dag i året oppfordringene om skjønnhetsoperasjoner bør holdes unna innboksen vår, er det kvinnedagen. I dag hyller vi kvinner for alt vi er, ikke hva vi kunne blitt med mer botox og større pupper.

[ Synnøve Trampe: «Til min ufødte – jeg vet det er én ting jeg kan – og skal – lære deg» ]

Fremstår som ureflektert

Peggy Simcic Brønn er professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI, og en av Norges fremste forskere på omdømme. Hun mener at kvinnedagstilbudet nok er velment.

– Men det viser en total mangel på refleksjon, sier hun.

– Det er to sider til denne saken. Det ene er plastikkirurgiens tro på at de gjør en god ting for kvinner, og det er mange kvinner som er veldig fornøyde med resultatene av plastisk kirurgi. På den andre siden har vi kvinnebevegelsen, som jobber for at kvinner skal bli flinkere til å akseptere seg selv som de er, uten inngrep, sier Simcic Brønn.

Likevel tror hun ikke de to partene er så langt fra hverandre, som man skulle tro.

– Jeg har selv tatt full pakke, og jeg elsker det. Men her er problemet at klinikken fremstår som ureflektert, rett og slett fordi de ikke har sett hvordan dette kan bli tolket på kvinnedagen. Her har de tatt en feiring og bruker den for egen vinning, noe som er naturlig å gjøre, men produktet de selger er helt feil. Det er rett og slett skivebom, fordi det er en bransje som mange synes utnytter kvinners usikkerhet, sier omdømmeprofessoren, og sier det er to filosofier som krasjer.

[ Rundt 10.000 møtte opp for å markere kvinnedagen: – Er her for å vise støtte til alle kvinner ]

– En krise for klinikken

– Det er krise. Jeg vil ikke si at det er den verst tenkelige krisen for klinikken, men det er en krise. For hva skal du si, når en som Mina Gerhardsen går ut mot dem slik.

Her er det to grupper som har hver sine opplevelser av samme sak, mener omdømmeprofessoren.

– Jeg mener ikke at kvinner skal føle seg presset til å fikse på ting, de må bestemme det selv, men jeg mener også at det må være aksept for at man ikke dømmer de som har valgt å endre på utseendet sitt, for det kan være mange grunner til at man gjør det. Her handler det om to grupper, som begge mener vel, så her burde være grunnlag for en god diskusjon.

Det har ikke lyktes Dagsavisen å komme i kontakt med EstMed-klinikken eller daglig leder og gründer Olav Karstad onsdag.

[ Ernas oppgjør med Giske: – Gikk fra vondt til verre ]