Nå kommer skattemeldingen

– Vi oppfordrer alle skattebetalere til å sjekke og rette skattemeldingen sin når den kommer. Det tjener du på: Du får med eventuelle fradrag som ikke var forhåndsutfylt, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

Fristen for innlevering av skattemeldingen er 30. april. I fjor var det så mange som 500.000 skattebetalere som ikke hadde åpnet sin skattemelding før to dager før fristen.

– Med digitaliseringen og forhåndsutfylt skattemelding er det kanskje ikke så rart at mange ikke åpner skattemeldingen, men det er langt fra lurt. Skattemeldingen er ikke ferdig utfylt, den er bare delvis utfylt. Alle skattebetalere har et ansvar for å påse at alle tallene stemmer, sier Lothe.

I fjor fikk rundt 2,7 millioner skattebetalere tilbake på skatten, mens omtrent 1 million fikk baksmell.

