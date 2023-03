Atle Antonsen har klaget inn NRK for PFU

– Vi mottok klagen i forrige uke, og den vil bli behandlet på vanlig måte, opplyser Trude Hansen, rådgiver og fagleder i PFU til Dagbladet.

Hansen understreker at behandlingen er «på begynnerstadiet», og at de trolig ikke rekke å behandle saken på PFUs møte nå i mars. Neste mulighet er 26. april.

NTB har lest den ti sider lange klagen fra Antonsen. Han mener NRKs fremstilling av straffesaken mot ham i «Arena» og i nyhetsinnslaget på Nyhetsmorgen er i strid med seks punkter i Vær varsom-plakaten (VVP).

– Innslagene omtaler en henlagt straffesak. Dette innebærer at det stilles strenge krav til at journalisten etterlever prinsippene i VVP. Årsaken til dette er at en medieomtale av en straffesak som er henlagt ikke skal etterlate et inntrykk av at vedkommende likevel er skyldig i de straffbare forholdene vedkommende var mistenkt for.

– Uskyldspresumsjonen står sterkt i norsk rettstradisjon og medfører at journalisten i særlig grad må opptre med saklighet og omtanke i sitt journalistiske arbeid.», står det i klagen.

[ Kvinnelig politiker: – Noen møtte opp på arbeidsplassen og truet meg direkte ]