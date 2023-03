«Anne Brit» skal sikre vann til Oslos innbyggere

– På selveste kvinnedagen er det ekstra passende å hedre sterke og målbevisste kvinner. Søstermaskinen som borer seg inn i fjellet her fra Huseby får navnet Anne Brit, etter Anne Brit Lindsøe som har vært en sentral byråkrat i prosessen fram mot det politiske vedtaket i 2019.

Det sa direktør i Vann- og avløpsetaten, Anna Maria Aursund, under dåpen av tunnelboremaskinen under en høytidelig seremoni i en fjellhall under bakken ved Huseby i Oslo.

Maskinen skal sammen med en annen maskin som ble startet opp i januar, og fikk navnet «Betzy» etter kvinnesaksaktivisten Betzy Kjelsberg, bore den 19 kilometer lange tunnelen som skal føre reservevann fra Holsfjorden til Oslo.

