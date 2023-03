Prisen for å løfte trygdede ut av fattigdom: 13 milliarder

Ifølge Klassekampen skriver statsråd Marte Mjøs Persen (Ap) dette i et svar på spørsmål fra Rødts Mímir Kristjánsson.

– Det er overraskende lite som skal til. I mine øyne er det et moderat mål at ingen som er på ytelser i velferdsstaten over mange år, skal være under fattigdomsgrensa, sier Kristjánsson.

Beregningen tar utgangspunkt i at 560.000 personer her i landet lever under EUs fattigdomsgrense – en inntekt på om lag 251.600 kroner. Mange av disse går på offentlige ytelser.

Den ytelsen som trenger mest heving av de fire som er med i beregningen, er arbeidsavklaringspenger (AAP), der økningen i så fall vil måtte være på 5,71 milliarder kroner.

Så følger alderspensjon med 3,82 milliarder, uføretrygd med 3,28 milliarder og kvalifiseringsstønad med 0,5 milliarder. Tallene gjelder for neste år.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet hadde ikke anledning til å kommentere saken før Klassekampen gikk i trykken.

