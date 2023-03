Fylkeskommunen innfører nye rutiner etter funn av overvåkingskameraer på handikaptoalett

Det skriver fylkeskommunen selv i en pressemelding.

Videokameraene var godt kamuflert, men ble likevel oppdaget av driftspersonell ved skolen på torsdag i forrige uke.

–Teknologien har kommet så langt at et kamera kan skjules i praktisk talt hva som helst. Det viktigste vi kan gjøre, er derfor å ha øyne og ører til stede med tanke på unormale ting i hverdagen. Så vil jevne rutiner for å sjekke lokaler komme som et tillegg. Det bør også virke avskrekkende på dem som eventuelt går med tanker om å utøve slik kriminalitet, sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Geir Hareide Hansen.

Kameraene er nå fjernet, og saken er meldt til politiet.

–Vi står midt i en digital utvikling som gjør det meste mulig. Vi har langt fra sett alt enda, og vi vet ikke alltid hva vi står opp mot. Likevel skal vi ta med oss denne hendelsen, få på plass nye rutiner for jevnlig sjekk, og så være enda mer bevisste på slike problemstillinger i hverdagen. Elevene våre er tross alt framtida vår. Da må vi sørge for at de er så trygge som mulig i skolehverdagen, sier Hansen.

Det er fortsatt ikke kjent hvor lenge kameraene har vært i taket på den videregående skolen. Fjorårets avgangselever har også blitt kontaktet og fått tilbud om informasjon og noen å snakke med.

[ Fant videokameraer på skole-toalett ]